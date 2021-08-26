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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. هالاند أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2021

صدى البلد

أختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني كأفضل مهاجم في أوروبا لعام 2021.

وقال هالاند بعد تسلمه الجائزة: "سعيد جداً للفوز بهذه الجائزة وأطمح بكل تأكيد لبذل المزيد من الجهد للمواصلة".

يأتي ذلك ضمن فعاليات حفل قرعة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة التركية إسطنبول.

وكان نادي تشيلسي هو المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 14 سبتمبر المقبل من أجل بداية مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على أن تكون الجولة السادسة والأخيرة يومي 7 و8 ديسمبر 2021.

 

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