حمدي فتحي يواصل التأهيل في جيم الأهلي

أكتفي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة علاج طبيعي وتدريبات استشفائية في الجيم، للتخلص من إجهاد في العضلة الخلفية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

ويواصل حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء مباراة فريق المصري ببطولة الدوري الممتاز، وأدت إلى استبداله بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية لتنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أسوان المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.