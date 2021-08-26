التعليم العالي: نتعامل مع شريحة عمرية خطيرة ونبذل جهودا في نشر الوعي بينهم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا نتعامل مع شريحة عمرية خطيرة ونبذل جهودا كبيرة في نشر الوعي بين الطلاب.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، لدينا مقاعد إضافية في كافة التخصصات، مؤكدا أن طلاب المعادلة العربية سيحصلوان على حقوقهم في الجامعات المصرية.

نمتلك الأماكن اللازمة لكافة الطلاب في الجامعات المصرية

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نمتلك الأماكن اللازمة لكافة الطلاب في الجامعات المصرية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الطلاب الذين تقدموا بتظلمات سوف يحصلون على حقوقهم كاملة في وجود أماكن لهم بالجامعات.