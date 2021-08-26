وظائف خالية للمهندسين بمحافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لـ مهندسين تخصص مدني - عمارة - تخطيط عمراني للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية السكانية بالمحافظة.



شروط التقدم :

- المؤهلات العلمية المطلوبة (حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني - عمارة - تخطيط عمراني)

- لديه خبرة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS

- ألا يزيد السن عن ٣٠ سنة في٢٠٢١/٩/١

- حاصل على تقدير جيد

- شهادة الخدمة العسكرية او شهادة الاعفاء منها

- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة



المستندات المطلوبة :

صورة من المؤهل الدراسي

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة الخبرة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

صورة من بطاقة اشتراك نقابة المهندسين

صورة من شهادة المعاملة العسكرية



تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات)خلال ١٥ يوما من

تاريخ نشر الإعلان علما بان التقديم يبدأ من ٢٠٢١/٨/٢٩ حتى ٢٠٢١/٩/٥ للاستفسار يرجى الاتصال برقم ١٠٠٥٠٦٤٦٧٠ وسيتم إخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق رقم الهاتف المسجل بالملف.

