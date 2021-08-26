عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف خالية للمهندسين بمحافظة القاهرة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لـ مهندسين تخصص مدني - عمارة - تخطيط عمراني للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية السكانية بالمحافظة.


شروط التقدم : 
- المؤهلات العلمية المطلوبة (حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني - عمارة - تخطيط عمراني) 
- لديه خبرة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS 
- ألا يزيد السن عن ٣٠ سنة في٢٠٢١/٩/١ 
- حاصل على تقدير جيد 
- شهادة الخدمة العسكرية او شهادة الاعفاء منها 
- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة 

 

محافظة القاهرة: أسعار رسوم التصوير السينمائي الجديدة ستكون مرضية للكل

فرصة للشباب.. 1000 وظيفة في ملتقى تشغيل بـ محافظة القاهرة


المستندات المطلوبة : 
صورة من المؤهل الدراسي 

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة الخبرة 

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

صورة من بطاقة اشتراك نقابة المهندسين

صورة من شهادة المعاملة العسكرية


تقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات)خلال ١٥ يوما من 
تاريخ نشر الإعلان  علما بان التقديم يبدأ من ٢٠٢١/٨/٢٩ حتى ٢٠٢١/٩/٥ للاستفسار يرجى الاتصال برقم ١٠٠٥٠٦٤٦٧٠ وسيتم إخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق رقم الهاتف المسجل بالملف.
 

القاهرة محافظة القاهرة مهندسين وحدة البنية المعلوماتية السكانية مدني تخطيط عمراني

موضوعات متعلقة

فرصة للشباب.. 1000 وظيفة في ملتقى تشغيل بـ محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: أسعار رسوم التصوير السينمائي الجديدة ستكون مرضية للكل

ترشيحاتنا

دكتوراة ولا فنكوش| جهات رسمية تكذب محمد رمضان.. وتحرك قضائي ضده

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

الأزهر ينهي مشاركته بالمرحلة الأولى من"مصر أولا.. لا للتعصب" ..صور

هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

على طريقة «مرجان».. رمضان يتسلم الدكتوراة في كازينو لبناني ويحرك «الترند» بفلوسه

مخدناش منه جنيه..المركز الثقافي الألماني يكشف حقيقة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان |خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

ورطة محمد رمضان |الثقافة اللبنانية تفضح المسكوت عنه في الدكتوراه المزيفة لـ«نمبروان»

بعد مزاعم حصوله على الدكتوراه .. تحرك قضائي ضد محمد رمضان

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ