برلمانية تطالب بفتح دورات المياه بالمساجد

طالبت عبير نصار عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بضرورة فتح دورات المياه داخل المساجد ،قائلة:" المواطن مضايق أوي".

وقالت “نصار” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب استقبلت عددا كبيرا من طلبات الإحاطة بشأن دورات المياة فى المساجد، لافتة إلى أن جميع الأماكن مفتوحة لاستقبال المواطنين فلماذا دورات المساجد تغلق وهل سوف يصيب فيروس كورونا المواطنين داخل دورات المساجد ولن يصيبهم داخل قاعات الأفراح او حفلات الساحل؟

وأكدت أن قرار فتح المساجد للصلاة بعد إغلاقها فترة كبيرة، تم إصداره وتنفيذ إجراءات وقائية يطبقها المصلون الآن كالتباعد وإحضار المصلى سجادة خاصة به، مما أدى إلى الحد من انتشار الفيروس ولم تأت إصابة واحدة نتيجة الصلاة فى بيوت الله لأنها محفوظة ومصانة ولم يمس المصلى سوء بل قد يكون فتح المساجد هو السبيل الذى حد من تفاقم الفيروس.

وأوضحت، أن افتتاح دورات المياه وإصدار تعليمات التنظيف بالكلور والتعقيم والحرص على التباعد مع استخدام المصلي للكحول عقب الوضوء لن يضر أحدا بل سيكون راحة للمواطنين.

واشارت عضو مجلس النواب الى أن قرار غلق دورات المياة داخل المساجد غير منطقى ويجب اعادة النظر فى هذا القرار.

دعم الأحوال المالية للأئمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجهاً بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط، على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة".



وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة، جهود وزارة الأوقاف في إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.



كما عرض وزير الأوقاف الدور الدعوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونجاحاته في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، فضلاً عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام في نشر الفكر الوسطي وتحقيق السلام العالمي وترسيخ أسس العيش المشترك المبني على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واحترام حقوق المواطنة.