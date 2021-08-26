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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب إيهاب رمزي: نتائج الثانوية العامة الأخيرة جاءت على غير المتوقع

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن نتائج الثانوية العامة الأخيرة جاءت على غير المتوقع، مؤكدا أنه كل طالب تظلم من نتيجة الثانوية العامة سيحصل على حقه كاملا.

 

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه طالبنا بإطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في إمتحانات الثانوية العامة حتى يتأكد الطلاب وأولياء الأمور من صحة التصحيح. 

 

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصدرا مسئولا بوزارة التربية والتعليم، قد أكد خلال تصريحات خاصة، أن عدد التظلمات التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة تقترب من 300 ألف تظلم.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن  المصدر أكد أن كل من تقدم لتظلم سيأخذ حقه دون أى نقصان، مشيرا إلى أن إعلان التظلمات سيكون قبل يوم 14 سبتمبر.

 

 هناك عدد من الأسباب

وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار، أن هناك عددا من الأسباب لكثرة التظلمات وهي  سهولة التقدم، حيث أن التقدم يكون بشكل إلكتروني.

 

وأشار بكري إلى أن، التظلم أيضا يكون بدون مقابل، وبعض الطلبة تظلمت في جميع المواد أملا في في الحصول على مجموع أكبر. 

 

النائب إبهاب رمزي نتائج الثانوية العامة الطلاب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم

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