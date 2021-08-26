مخدناش منه جنيه..المركز الثقافي الألماني يكشف حقيقة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان |خاص

بعد ساعات طويلة من الجدل حول محمد رمضان بسبب الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من المركز الثقافي الألماني بلبنان، حيث أثيرت العديد من الأقاويل حول مدى صحة تلك الشهادة وأهميتها، وماهية المركز نفسه المانح تلك الدكتوراه الفخرية لـ محمد رمضان .

الدكتور محمود عبدالله الخطيب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني بلبنان ، كشف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد تفاصيل ما حدث مع محمد رمضان بسبب الجدل الثائر حول شهادة الدكتوراه الفخرية، حيث أكد أن محمد رمضان لم يدفع أي مبلغ مالي للمركز للحصول على تلك الشهادة ، كما هو شائع على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأضاف الخطيب لـ صدى البلد، أن المركز منح محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية باعتباره عملاق الفن العربي وأحد أساطير الوسط الفني، كما وصفه بأنه أسطورة الفن و التمثيل والغناء، وتم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية نظراً لكفاءته في مجال الوسط الفني ، وكنوع من التشجيع له حتى يصل إلى العالمية .

وتابع رئيس مجلس إدراة المركز الثقافي الألماني بلبنان، أن حصول محمد رمضان على شهادة الدكتوراه الفخرية جاء دون قيد أو شرط ، ولم يحصل المركز منه على أي مبلغ مالي تماماً، قائلاً:" محمد رمضان فنان كبير وقدير ولديه مال لشراء جامعة بلبنان لكنه لم يفعل ذلك وتواضعاً منه قبل منا هذه الشهادة " .

وتابع :" الجدل حول أن محمد رمضان دفع مبلغ مالي مقابل هذه الشهادة عاري تماماً من الصحة " .

وحول خطة المركز في منح نجوم آخرين شهادة الدكتوراه الفخرية على غرار محمد رمضان، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني بلبنان أن أوضاع لبنان غير مستقرة اقتصاديا ومع تفشي فيروس كورونا، لا يجد فرصة مناسبة لدعوة العديد من النجوم في مجالات عدة لمنحهم الدكتوراه الفخرية .

وأكد محمود الخطيب أنه في حال استقرار أوضاع لبنان، سيقوم بإقامة مؤتمر ضخم يدعو فيه نجوم وأقطاب ثقافية وفنية وتعليمية ورياضية وفي مجالات عديدة، ومنح شهادة المركز للدكتوراه الفخرية لكل من يستحق .

وقال :" هذه الشهادة لا نمنحها لأي شخص، لكن نقوم بالتحري والاستقصاء جيدا قبل اتخاذ قرار بمنح الشهادة، وهذا ما فعلناه مع محمد رمضان وتاريخه الفني ".

وأوضح أن المركز الثقافي الألماني بلبنان هدفه الأول والأخير هو توصيل الشباب والنجوم العرب إلى العالمية من خلال علاقاتهم الدولية وتأثير مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام ".

واستطرد محمود عبدالله الخطيب :" سبق وأجرينا عدة مؤتمرات في لبنان وكنا نجهز لمؤتمر بالقاهرة ودبي والعراق ولم نستطع بسبب تفشي كورونا، ونحن بانتظار انتهاء جائحة كورونا وسنعقد مؤتمر ضخم بإحدى الدول العربية ".