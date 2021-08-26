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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التوجيه الرئاسي بدعم الأئمة يسهم في خروج خطاب ديني قوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى تعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم.

 

وقال “الدسوقى”فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوجيه الرئاسى بشأن دعم الأحوال المالية للأئمة يأتى فى إطار جهود الرئيس السيسى فى تحسين ظروف المواطن المصرى، لافتا الى أن هذا التوجيه سوف يسهم فى تشجيع جميع الائمة فى الاطلاع والتثقف والدراسة للخروج بخطاب ديني قوى قادر على التغيير.

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وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الزيادة الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بها للأئمة  سوف يتم وضعها في الميزانية العام المالي القادم.

 

دعم الأحوال المالية للأئمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجهاً بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط، على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة". 


وعرض الدكتور محمد مختار جمعة، جهود وزارة الأوقاف في إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.


كما عرض وزير الأوقاف الدور الدعوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونجاحاته في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، فضلاً عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام في نشر الفكر الوسطي وتحقيق السلام العالمي وترسيخ أسس العيش المشترك المبني على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واحترام حقوق المواطنة. 

 

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