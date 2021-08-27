فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح كورونا ، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن استكمال تلقي لقاح كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بـ المدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين بـ التربية والتعليم سواء من متلقي جرعتين من لقاح كورونا ، ومتلقي الجرعة الأولي ، والمسجلين لتلقي الجرعات ، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور نائب وزير التربية والتعليم ، الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا ، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب وزير التربية والتعليم ، مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي لقاح كورونا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل.

ولمتابعة المزيد حول إجراءات وزارة التعليم لتطعيم تطعيم كورونا للعاملين بحقل التعليم.. تابع الفيديو جراف التالي: