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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قريبا.. التعليم العالي: إنشاء 7 جامعات تكنولوجية جديدة

عادل عبد الغفار المتحدث
عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة تسعى إلى تطوير دراسات علوم المستقبل والتكنولوجيا من خلال وضع تخصصات وعلوم دراسية جديدة ومتعددة، متابعا: الدولة تعمل على إنشاء 7 جامعات تكنولوجية في العديد من المناطق الصناعية.
 

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أن خريج التعليم الفني يحصل على درجة البكالوريوس من ثم يتم تدريبه داخل الجامعة والمنطقة الصناعية المحيطة بها، متابعا: السوق المصري والعالمي في أشد الحاجة إلى فني متميز.
 

وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ شراكات مع الجامعات الدولية من أجل توفير نظم تعليمية جديدة يحتاجها سوق العمل، مسترسلا: قمنا بإضافة أقسام جديدة لكليات الحاسبات والمعلومات.
 

وأوضح أن وزارة التعليم أتاحت على موقعها الإلكتروني قائمة تحتوي على كافة الجامعات المصرية، وذلك للتعرف على كل جامعة وبرامجها المتاحة.

وفي سياق آخر قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا نتعامل مع شريحة عمرية خطيرة ونبذل جهودا كبيرة في نشر الوعي بين الطلاب.

 

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري،  لدينا مقاعد إضافية في كافة التخصصات، مؤكدا أن طلاب المعادلة العربية سيحصلون على حقوقهم في الجامعات المصرية.

 

نمتلك الأماكن اللازمة لكافة الطلاب في الجامعات المصرية
وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أننا نمتلك الأماكن اللازمة لكافة الطلاب في الجامعات المصرية.

 

وأشار عبد الغفار إلى أن الطلاب  الذين تقدموا بتظلمات سوف يحصلون على حقوقهم كاملة في وجود  أماكن لهم بالجامعات.

 

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