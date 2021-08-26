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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية السوداني يُطلع مبعوثة أوروبية على أجندة الإصلاح الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أطلع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، على أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج دعم الشباب.


والتقى ابراهيم، في الخرطوم اليوم الخميس، مع المبعوثة الأوروبية، حيث تناول اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة السودانية وما يتطلع له السودان من دعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ اتفاق السلام وتحريك الموارد لوضع الاقتصاد السوداني في المسار الصحيح.
 

وقال وزير المالية السوداني، إن بلاده تسعى للاستفادة الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقات المتجددة والأحزمة المانعة للتصحر.
 

من جانبها، أكدت مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، أنها بحثت مع وزير المالية قضايا الانتقال، معربة عن تطلعاتها لإجراء مزيد من الحوار حول هذه القضايا.

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