مفيش فلوس من غير مجهود .. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لـ متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت سمية الخشاب “ مفيش فلوس من غير مجهود، مفيش حاجه سهله كل المهن صعبه حتي اللي تبان سهله ”.

ونفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر" : "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب ".