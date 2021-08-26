الصيادلة تحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. فيديو

حذر الدكتور مصطفي داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت.



وأضاف الدكتور مصطفي داوود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية الإلكترونية مجهولة المصدر فهناك عدة طرق لغش الدواء من خلال شراء العلبة بينما المنتج لا يخضع لإشراف أي جهة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.



وتابع الدكتور مصطفي داوود، خطورة الاعتماد على الصيدلية الإلكترونية أن المريض يتناول الدواء دون الخضوع لإشراف طبي، مطالبا بضرورة تقنين هذه الأمور قانونيا لضبط السوق الدوائي.



ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومديرية التموين ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة تموين حوش عيسى، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق المركز، أسفرت عن الآتي :-



- ضبط مركز للتجميل والحقن بالميزوثيرابي بحوزته كريمات ومستحضرات وامبولات غير مرخصة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بكمية ١٢ برطمان بها مادة وأكياس مجهولة المصدر وعلبة بها جهاز معد للحقن يستخدم بليزر وكميات من الامبولات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وأجهزة خاصة بالبشرة والمكان يدار بدون ترخيص ومديرته خريجة ليسانس اداب وقيامها بانتحال صفة طبيب وتم تشميع المكان وتحرير محضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم



ضبط أدوية منتهية الصلاحية

- تم تحرير ١٠ انذارات لبعض المنشآت الطبية الخاصة من معامل وعيادات ومراكز علاج طبيعي تنبيه بتلاقي الملاحظات.

- ضبط محل يدار على هيئة صيدلية به أعداد كبيرة من الأدوية تديرها مدرسة فحص وحصر الأدوية تبين انتهاء صلاحية معظمها وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن

- تحرير ٢ محضر إحراز كميات من زيوت شعر غير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات

- تحرير محضر وضبط كمية من السرنجات منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات.

و أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات والجهود المبذولة من خلال لجان مشتركة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع المخالفين والمتلاعبين الإجراءات القانونية على الفور ضد كل من تسول له المتاجرة فى صحة وسلامة المواطنين .