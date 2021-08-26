مسؤول فلسطيني: فصائل منظمة التحرير تجتمع الاثنين المقبل في نابلس

قال تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن فصائل منظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل في قرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية، لدعم المقاومة الشعبية التي تخوضها ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيها.

وأكد نصر الله، في تصريح إذاعي اليوم الخميس، استمرار وتصعيد المقاومة الشعبية في بلدة (بيتا) جنوب نابلس إلى أن تتم إزالة آخر كرفان في البؤرة الاستيطانية المُقامة على جبل صبيح مشيرًا إلى أن (بيتا) شكلت نموذجًا رائعًا يُحتذى به في المقاومة الشعبية.