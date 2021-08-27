مراقبة 84 منشأة.. البيئة: منظومة لرصد الانبعاثات الصناعية ..فيديو

قال مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية تعتبر أحد أجزاء منظومة الرصد البيئي التابعة للوزارة.

وأضاف مصطفى مراد في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" تهدف منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية لاستبيان الوضع البيئي على مستوى مكونات البيئة من هواء ومياه ومراقبة المصادر المؤثرة على جحوده مكونات البيئة ".

وتابع مصطفى مراد :" مراقبة حوالي 84 منشأة كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان بعدد 382 مدخنة يتم مراقبتهم مراقبة لحظية وطوال الـ 24 ساعة ".

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وتابع مصطفى مراد :" يتم متابعة قطاعي الطاقة والنقل لأنهما يستهلكون كمية طاقة كبيرة وبالتالي الانبعاثات الصناعية الصادرة منهما قد تكون مؤثرة على جودة الهواء ".

واكمل مصطفى مراد :" منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية تتابع بشكل لحظي معايير الحفاظ على البيئة ".