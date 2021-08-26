آلاف من قناديل البحر تغمر الشواطئ الشمالية لشبه جزيرة القرم

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، غمرت آلاف قناديل البحر الشواطئ الشمالية لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في وقت يتدفق السياح الروس عادة على الشواطئ الدافئة لشبه الجزيرة في الأسابيع الأخيرة من فصل الصيف.

وتجعل القناديل السباحة مستحيلة في البحر بسبب مادة لزجة حارقة تطلقها فتلدغ المصطافين، وقد هجر الجميع الشواطئ، باستثناء راكبي الطائرات الورقية. وقد زادت أعداد قناديل البحر في شواطئ شبه الجزيرة في السنوات الأخيرة.

زيادة الملوحة في بحر آزوف

و بسبب زيادة الملوحة في بحر آزوف، الناجمة عن انخفاض تدفق مياه نهري كوبان ودون، وكذلك بسبب وقف كييف إمدادات المياه إلى قناة شمال شبه جزيرة القرم، بعد أن ضمت روسيا شبه الجزيرة في 2014.