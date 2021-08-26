أهم الأخبار.. رسائل من قادة العراق لـ مصر .. وتخفيض نسب القبول للكليات العسكرية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الخارجية: مصر تدين بقوة تفجيري مطار كابول.. وتؤكد تضامنها من أجل مكافحة الإرهاب

أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.

الكاظمي: العراق يقدر دور مصر بقيادة السيسي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي تقدير بلاده الكامل للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو العمل على دعم مسيرة التضامن العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

بعد تخفيض نسب القبول.. تعرف على شروط الانضمام للكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.

مدبولي يتابع جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتخصيص وحدات سكنية للراغبين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى اجتماعه مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



برهم صالح: الرئيس السيسي محب للعراق.. ونقدر التجربة المصرية في التنمية والاستقرار

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي محب للعراق، مشيرا إلى أن العراق يقدر التجربة المصرية في البناء والتنمية وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا التجربة المصرية جديرة بأن يحتذى بها في العراق ودول المنطقة.

صندوق مكافحة الإدمان يطلق الدوري الرياضي "أنت أقوى من المخدرات"

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضيا بعنوان "أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة الشباب بالقرى في محافظتي بنى سويف وسوهاج .













