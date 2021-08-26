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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممثل منظمة الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا

ممثل منظمة الصحة
ممثل منظمة الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بحضور الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أشادت القصير بدور مصر فى مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات كما أثنت على الدور الريادى العالمى لمصر فى ملف اللقاحات مؤكدة على العمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية ، ومساندة الوضع الصحى بمحافظة الأقصر.

فيما استعرض الهم موقف القيادة السياسية الحازم فى التعامل مع أزمة كورونا وتوجيهات الحكومة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الازمة، منوها إلى استقبال مصر هذا العام العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد فى يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش.

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وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية فى مصر ، كما أشار إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العالمين وجميع القطاعات بالمحافظة.

وكانت الدكتورة نعيمة القصير حضرت اللقاء السنوى الذى يقام على مستوى الجمهورية لمديرى إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة الذى يقام لأول مرة فى محافظة الأقصر.

الصحة منظمة الصحة العالمية محافظ الأقصر الأقصر مكافحة فيروس كورونا اللقاحات

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