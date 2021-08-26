ميار شريف تعبر لآخر الأدوار التمهيدية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نجحت ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي، في الصعود للدور الثالث والأخير من الدور التمهيدي لبطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها على البيلاروسية يوليا هاتوك بمجموعتين للاشيء.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: “6 – 4، 6 – 4″.

ومن المقرر، أن تلتقي ميار في الدور الثالث والأخير من الدور التمهيدي مع البريطانية ايما رادوكانو المصنفة رقم 150 عالميًا.

ونجحت لاعبة التنس المصرية، المُلقبة بـ”فتاة مصر الذهبية” في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

كانت ميار، حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك بالمنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار شريف بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.