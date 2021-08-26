برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021

أتاحت محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية لعام 2020-2021 علي الرقم الأرضي 0900100 والمحمول 2300.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.٧% حيث تقدم للامتحان ٢٧٥٨٦ طالب وطالبة حضر منهم ٢٤٣٥١ نجح منهم ٢٢٠٨٥ طالب وطالبة .



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٧٣% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% .



كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠% .