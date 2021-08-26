عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مالي يستدعي أليو ديانج في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

اليو ديانج
اليو ديانج

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وشهدت القائمة استدعاء أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري، ضمن 28 أسما وقع عليهم اختيار المدرب.

وجاءت قائمة مالي كالتالي:

دبجي ديارا (يانج أفريكانز الجنوب إفريقي) - بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) - محمد نياري (الملعب المالي) - إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي) - هاماري تراوري (رين الفرنسي) - فالاي ساكو (جيماريش البرتغالي) - تشارل بلوندا تراوري (نانت الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - بوباكار كوياتي (ميتز الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - ماهامي سيبي (ستراسبورج الفرنسي) - ديادييه ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) - أليو ديانج (الأهلي المصري) - محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) - شيخ عمر دوكوريه (لينس الفرنسي) - أمادو هايدارا (لايبزيج الألماني) - أداما تراوري (هاتاي سبور التركي) - موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) - إبراهيم كانيه (فورسكلا الأوكراني) - البلال توريه (ريمس الفرنسي) - إبراهيما كونيه (ساربسبورج النرويجي) - مامادو دوكوريه (نيم الفرنسي) - لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) - حميدو سينايوكو (11 كريتشرز)

وبخوض منتخب مالي مباراتين خلال الوقف الدولي القادم، الأولى داخل الأرض ضد رواندا في الأول من سبتمبر القادم، والثانية خارج الديار ضد أوغندا في السادس من الشهر ذاته، وذلك في مستهل منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات.

محمد ماجاسوبا منتخب مالي الأول لكرة القدم تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر مازيمبي الكونغولي

ترشيحاتنا

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم

المرأة الإماراتية تاج على الرؤوس |اعرف ماذا قدمت لها الدولة في يومها

طبيب مصري بـ بريطانيا يكشف مفاجأة بشأن متحور دلتا.. فيديو

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

تونس تمنع قيادات إخوانية ليبية من الدخول إلى أراضيها

نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ