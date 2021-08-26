خالد عكاشة: طالبان أمام امتحان عسير بعد تفجيرات كابول

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حركة طالبان أمام اختبار عسير بعد وقوع تفجيرات بمطار كابول والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي وخلف ضحايا ومصابين كثر .

وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" 12 عسكري أمريكي قتلوا في تفجيرات مطار كابول التي حدثت في أفغانستان ".

وتابع خالد عكاشة :" انتقال السلطة من الحكومة الافغانية لـ حركة طالبان بشكل سريع يبشر باستغلال التنظيمات الإرهابية وعناصر مسلحة لهذا المشهد الفوضوي بارتكاب اعمال ارهابية وصياغة معادلة أمنية جديدة ".

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واكمل خالد عكاشة :" تفجيرات كابول امتحان عسير تواجه طالبان في المرحلة الجديدة التي تشهدها أفغانستان".

ولفت خالد عكاشة :" المنطقة سوف تتأثر بشكل سلبي نتيجة سيطرة طالبان على افغانستان وافساح المجال لتنظيمات إرهابية للتحرك بحرية في أفغانستان".

