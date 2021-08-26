مي إبراهيم حمدتو تكشف رد فعل والدها عقب تكريم الرئيس السيسي.. فيديو

علقت مي حمدتو، ابنة اللاعب إبراهيم حمدتو، على مشاركة والدها في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020"، قائله: "فخر لنا أن يصبح والدي حديث العالم".

وأضافت "مي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل الناس ترى إنجازات والدي والجميع مبهور به وأصبح قدوة لكثير من الناس"، لافته: "الجميع في البيت مبسوط وفرحان بسبب بابا، وبابا حقق إنجاز كبير ونرى الفرحة في عيون الناس".

وأشارت مي حمدتو، ابنة اللاعب إبراهيم حمدتو، : "والدي كان سعيد بتكريم الرئيس السيسي، والجميع كان سعيد بالتكريم، وشعرنا بفخر كبير بسبب التكريم".

وزير الرياضة لحمدتو: اتخذوا من دعم الرئيس حافزا لتحقيق إنجازات غير مسبوقة



أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفياً بلاعب المنتخب المصرى البارالمبي لتنس الطاولة إبراهيم حمدتو البطل البارالمبي المصرى وهنأه على أدائه المشرف الذى أبهر مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الرياضية العالمية.



وأكد وزير الرياضة للبطل البارالمبي المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم دعماً ورعاية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها ، وهو الأمر الذى يجب على جميع الرياضيين المصريين حافزاً لهم لرفع علم مصر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافساتهم المختلفة.



وأضاف وزير الرياضة للبطل البارالمبي أنه يمثل هو وزملائه من أعضاء البعثة فخراً للرياضة المصرية ليكونوا بذلك خير سفراء لوطنهم سواء من خلال أدائهم المتميز فضلاً عما يمثلوه من قدوة للشباب لما لمسناه منهم من قوة الإصرار والعزيمة.



ومن جانبه أكد حمدتو لوزير الرياضة تقديره البالغ للدولة المصرية والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها لهم ولغيره من الرياضيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذك جهود الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من خلال تيسير الإمكانات والمتطلبات الخاصة بهم سواء خلال فترة الإعداد واستمراراً بدعم سفر البعثة البارالمبية وسفرها للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والمتابعة اللحظية لوزير الشباب والرياضة لهم في مختلف المنافسات.

