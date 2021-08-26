الملحن إسلام زكي: المنصات الجديدة لبيع الأغاني بديل الكاسيت والأسطوانات

قال الملحن إسلام زكي، إن المنصات الرقمية الجديدة الخاصة بـ بيع الأغاني هي البديل الجديد للأسطوانات والكاسيت.



وأضاف "زكي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المنصات الجديدة للأغاني وسيلة جديدة ومبتكرة لتحقيق الأرباح، مشيرا إلى أن الملحنين يتقاضون أجورا رمزية مقابل الأغاني.



وأكمل: نحقق المزيد من الارباح عن طريق نشر الأغاني على المنصات الإلكترونية الجديدة، منوها إلى أن المنصات هي السبيل الوحيد لاستمرار صناعة المحتوى الغنائي وتحقيق الأرباح.



ولفت إلى أن المنصات الجديدة تقوم بنشر المحتوي الغنائي بشكل مجاني، مسترسلا: الأرباح يتم تحقيقها فقط عن طريق الإعلانات المرفقة بالمحتوى.



وأوضح الملحن محمد مدين، أن المنصات الجديدة اصبحت أمرا واقعا على الجميع، وهدفها الحفاظ على صناعة المحتوى الغنائي.



