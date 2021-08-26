نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

شهدت مختلف المحافظات على مدار اليوم، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها "صدى البلد"، لقرائه في سياق التقرير التالي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمديريتي الري والزراعة بمحافظة الغربية اليوم في السيطرة تسرب مياه الري "نهر النيل" بفرع رشيد

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.٧% حيث تقدم للامتحان ٢٧٥٨٦ طالب وطالبة حضر منهم ٢٤٣٥١ نجح منهم ٢٢٠٨٥ طالب وطالبة .

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بحضور الدكتور طاهر إسماعيل

لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرون في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى .

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على النزول بمجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام.

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الاوسطى-الجزء الثانى) لمشروع محور الزمر والذى يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء .

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة كفر الشيخ، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق التفتيش- أبو سكين بمركز الحامول

أقدم زوج في العقد السادس من عمره علي الانتحار شنقا منذ قليل عقب قتل زوجته ذبحا والتعدي علي ابنته صاحب العقد الثاني من عمرها باستخدام "سكين