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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

ارتفاع منسوب النيل
ارتفاع منسوب النيل

شهدت مختلف المحافظات على مدار اليوم، عددا من الأحداث والفعاليات المختلفة، والتي يرصدها "صدى البلد"، لقرائه في سياق التقرير التالي:

 

ارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية والري تسيطر لمنع تلف المحاصيل ..صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمديريتي الري والزراعة بمحافظة الغربية اليوم في السيطرة تسرب مياه الري "نهر النيل" بفرع رشيد

 

نسبة النجاح 90.7%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.٧% حيث تقدم للامتحان ٢٧٥٨٦ طالب وطالبة حضر منهم ٢٤٣٥١ نجح منهم ٢٢٠٨٥ طالب وطالبة .

 

 

ممثل منظمة الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر بحضور الدكتور طاهر إسماعيل

 

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادثين بـمحافظة مطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرون في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى .

 

تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بـ المنيا

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، على النزول بمجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام.

 

لمدة 3 أيام..غلق شارع السودان كليا فى الاتجاه القادم من أرض اللواء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه محور الزمر تحديداً بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الاوسطى-الجزء الثانى) لمشروع محور الزمر والذى يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء .

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم في كفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة كفر الشيخ، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم توك توك ودراجة نارية على طريق التفتيش- أبو سكين بمركز الحامول

 

زوج يذبح زوجته وينتحر شنقا بالمحلة..شاهد

أقدم زوج في العقد السادس من عمره علي الانتحار شنقا منذ قليل عقب قتل زوجته ذبحا والتعدي علي ابنته صاحب العقد الثاني من عمرها باستخدام "سكين

 

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