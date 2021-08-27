اللجنة البارالمبية بطوكيو: إبراهيم حمدتو تسبب في حالة يعيشها العالم ونفخر به جميعا

علق محمد يحيي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، على مشاركة اللاعب "أإبراهيم حمدتو"، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020".



وقال محمد يحيي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن إبراهيم حمدتو لاعب مصر في تنس الطاولة يتألق في تنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وأضاف "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ابراهيم حمدتو اسطورة تنس الطاولة وهناك حفاوة كبيرة بـ حمدتو في طوكيو"، مؤكدا: "حمدتو أبهر العالم بقدرته على ممارسة الرياضة رغم إعاقته وفقدان ذراعيه".

وأوضح: "طموح حمدتو كبير فى الوصول إلى الدور القادم، معقبا:"عامل حالة أسطورية فى الدورة والإعلام العالمي متابعه وتتواصل معنا من اجل تسجيل لقاءات".

وأشار: " تواصلت مع إبراهيم حمدتو وأكد لي أنه لا يصدق ما حدث معه في طوكيو في دورة الألعاب البارالمبية من حفاوة وتشجيع "، لافتا: " إبراهيم حمدتو تسبب في حالة يعيشها العالم أجمع.. ونفخر به جميعا".

وزير الرياضة لحمدتو: اتخذوا من دعم الرئيس حافزا لتحقيق إنجازات غير مسبوقة



أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفياً بلاعب المنتخب المصرى البارالمبي لتنس الطاولة إبراهيم حمدتو البطل البارالمبي المصرى وهنأه على أدائه المشرف الذى أبهر مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الرياضية العالمية.



وأكد وزير الرياضة للبطل البارالمبي المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم دعماً ورعاية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها ، وهو الأمر الذى يجب على جميع الرياضيين المصريين حافزاً لهم لرفع علم مصر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافساتهم المختلفة.



وأضاف وزير الرياضة للبطل البارالمبي أنه يمثل هو وزملائه من أعضاء البعثة فخراً للرياضة المصرية ليكونوا بذلك خير سفراء لوطنهم سواء من خلال أدائهم المتميز فضلاً عما يمثلوه من قدوة للشباب لما لمسناه منهم من قوة الإصرار والعزيمة.



ومن جانبه أكد حمدتو لوزير الرياضة تقديره البالغ للدولة المصرية والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها لهم ولغيره من الرياضيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذك جهود الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من خلال تيسير الإمكانات والمتطلبات الخاصة بهم سواء خلال فترة الإعداد واستمراراً بدعم سفر البعثة البارالمبية وسفرها للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والمتابعة اللحظية لوزير الشباب والرياضة لهم في مختلف المنافسات.