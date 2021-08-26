مصرع 4 أشخاص انهارت عليهم حفرة اثناء التنقيب عن الاثار بالواحات البحرية

لقى ٤ اشخاص مصرعهم غرقا في حفرة اثناء التنقيب عن الاثار بمدينة الواحات البحرية.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بمصرع عدد من الاشخاص بمدينة الواحات البحرية، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة امر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.



اشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر انه اثناء قيام ٤ اشخاص بالتنقيب عن الاثار اسفل منزل بالواحات البحرية انهارت عليهم الحفرة ولقوا مصرعهم غرقا في الحفرة المليئة بالمياه الجوفية.

تمكنت القوات بدعم من الانقاذ البري من انتشال الجثث الاربعة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.