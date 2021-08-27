أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس السيسى يتابع قناة صدى البلد بشكل جيد.. والتعليم العالي تعلن موعد بدء العام الدراسي بالجامعات

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع قناة صدى البلد بشكل جيد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع قناة صدى البلد بشكل جيد، مؤكدا انها قناة وطنية تدافع عن ثوابت هذا الوطن .

التعليم العالي تعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد

كشف عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات، قائلا: العام الدراسي سيبدأ في 9 أكتوبر القادم.

مفاجأة صادمة بشأن تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

قال رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، إن ٩٩% من تظلمات الثانوية العامة لن يكون لها الحق فى اى درجة .

حذر الدكتور مصطفي داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت.



هل يتم نقل مبنييّ التليفزيون ووزارة الخارجية لتطوير مثلث ماسبيرو؟ مسئول يجيب

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه تم تلبية كافة طلبات أهالى مثلث ماسبيرو قبل بدء المشروع، معقبا:" الأوضة بـ 100 ألف جنيه كتعويض كأحد الحلول".



هيجيبوا منين|مصطفى بكري يوجه رسالة مهمة للحكومة عن قانون السايس"فيديو"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة عند العمل على وضع “قانون السايس”، ركزت في مناطق القاهرة والجيزة، مؤكدا أن القانون سبب حالة من الإرتباك لدى المواطنين.



اللجنة البارالمبية: حمدتو عامل حاله اسطورية وسعيد بدعم الجماهير له

قال محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، أن إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة، سعيد للغاية بدعم الجماهير المصرية له، خلال دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.



واخد ورقة..أحمد مجدي: دكتوراه محمد رمضان من مركز خاص بشقة في لبنان

قال الإعلامي أحمد مجدي، أنني لم اتحدث عن حصول الفنان محمد رمضان، على لقب الدكتوراه، لأن “انا عندي حوار مع دكتور بجد مش دكتور واخد ورقة”.