أول سيدة من أصحاب الهمم تنشئ محطة لتصدير الحاصلات الزراعية

بدأت وردة هلال سيدة من أصحاب الهمم ،استثماراتها فى تجارة البقوليات بـ 6 آلاف جنيه ، حتى تمكنت من إنشاء محطة عملاقة لتعبئة وتصدير البقوليات والحاصلات الزراعية من كفر الزيات إلى أسواق العالم .



وكشفت وردة هلال خلال حوارها ببرنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، عن نجاحها فى تجارة البقوليات لفترة طويلة حتى تمكنت من جمع مبلغ مناسب من المال ساعدها فى إنشاء أكبر محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية كالعدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا وتصديرها الى اسواق اوروبا والدول العربية.



وأشارت إلى أن المحطة تنتج 50 طن يوميا من المحاصيل الزراعية وبها أحدث 3 خطوط للغربلة وفصل الشوائب بخلاف خطوط التعبئة .



