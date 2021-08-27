هل تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟.. هذا هو السبب

يعتبر الأرز مصدرًا قويًا للطاقة وغذاءًا أساسيًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يتم تناوله على الإفطار والغداء والعشاء أيضًا. ومع ذلك ، يعاني البعض من النعاس بعد تناول الأرز. لماذا يحدث ذلك؟

أوضحت أخصائية التغذية بوجا مخيجا ، في مقطع فيديو على Instagram ، كيف تعمل عملية الهضم في الجسم عندما يتعلق الأمر باستيعاب الكربوهيدرات

أي كربوهيدرات سيكون لها تأثير مماثل لأن الكربوهيدرات تتحول إلى الجلوكوز يتطلب الأنسولين. الآن مع زيادة تدفق الأنسولين ، فإنه يحفز الحمض الدهني الأساسي التربتوفان ، الذي يتسبب في زيادة الميلاتونين والسيروتونين وهي الهرمونات المهدئة التي تسبب النعاس. هذه استجابة طبيعية للغاية حتى يتمكن الجسم من إبطاء كل ما يفعله والتركيز على الهضم.

ونعرض طريقتين بسيطتين للتغلب على الركود بعد الظهر:

* يجب ألا تكون كمية الوجبة كبيرة جدًا

* كبر الوجبة ، كلما زاد الجهد المزيد من التعب يعني المزيد من النعاس.

وقالت: "يجب أن يحتوي الطبق على 50 في المائة من الخضار ، و 25 في المائة من البروتين ، و 25 في المائة من الكربوهيدرات لأن البروتين يساهم أيضًا في التربتوفان".