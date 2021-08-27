عريس يطلق النار على أصدقاء العروس.. تفاصيل

احيانا يفقد بعض الرجال السيطرة على غيرتهم و يتعثروا في كبح غضبهم مما قد يدفعهم لإراتكاب الجرائم فب بعض الأحيان بسبب إندفاعهم و رغبتهم في الثأر من رجال آخرى تثير غيرتهم بإقترابهم من ذويهم من النساء .

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في روسيا لعريس اثناء اقتحامه لدائرة من اصدقاء العروس كانت تحيط بزوجته و اطلق النار عليهم جميعا .



و بحسب ما ورد في " روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة " لينتا رو"، فإن عريس قام بإطلاق النار على عدد من أصدقاء و اقارب العروس من الرجال الذين كانوا يحيطون بها اثناء الرقص .

ظهر في الفيديو المتداول مجموعة من الرجال من أصدقاء العروس و العريس يحيطون بالعروس عقب إتمام مراسم الزواج في حفل الزفا فمما أثار غيرة العريس على زوجته .

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي للصور و الفيديوهات" إنستجرام"، فيديو لعريس يقوم بإطلاق النار على أصدقاء العروس و أصاب أحدهم و نقل إلى المستشفى و انتهى اليوم بالقبض على العريس .

https://twitter.com/rentvchannel/status/1430540564383031297