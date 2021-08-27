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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عريس يطلق النار على أصدقاء العروس.. تفاصيل

عريس يطلق النار على
عريس يطلق النار على أصدقاء العروس

احيانا يفقد بعض الرجال السيطرة على غيرتهم  و يتعثروا في كبح غضبهم مما قد يدفعهم لإراتكاب الجرائم فب بعض الأحيان بسبب إندفاعهم و رغبتهم في الثأر من رجال آخرى تثير غيرتهم بإقترابهم من ذويهم من النساء . 
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في روسيا لعريس اثناء اقتحامه لدائرة من اصدقاء العروس  كانت تحيط بزوجته و اطلق النار عليهم جميعا . 

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قبل ساعات من الزفاف.. حادثة تنهي حياة عريس كان في طريقه لعروسه

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انهار بالبكاء.. أصدقاء عريس أرادوا إسعاده بصورة والدته المتوفاة في حفل زفافه

 


و بحسب ما ورد في " روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة " لينتا رو"، فإن عريس قام بإطلاق النار على عدد من أصدقاء و اقارب العروس من الرجال الذين كانوا يحيطون بها اثناء الرقص . 
ظهر في الفيديو المتداول مجموعة من الرجال من أصدقاء العروس و العريس يحيطون بالعروس عقب إتمام مراسم الزواج في حفل الزفا فمما أثار غيرة العريس على زوجته . 
انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي للصور و الفيديوهات" إنستجرام"، فيديو لعريس يقوم بإطلاق النار على أصدقاء العروس و أصاب أحدهم و نقل إلى المستشفى و انتهى اليوم بالقبض على العريس .

https://twitter.com/rentvchannel/status/1430540564383031297

 

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