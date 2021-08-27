كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ ساعات، كسراً كبيراً في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان بقطر 700 ملم .

وعلى الفور انتقل لموقع الكسر كلاً من، المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع، نائبا رئيس المدينة، والمهندس ياسر عشاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا، والمهندس وفيق المدير التنفيذي لشبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الأجتماعي بإسنا .

وتلاحظ وجود كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي 700 ملى لمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان، وذلك أثناء حفر المقاول لتوصيلات المواسير الفرعية للصرف الصحي فاصطدم بالخط الرئيسي وتسبب في كسره، وعلى الفور تم غلق المحابس والدفع بعدد 30 سيارة شفط و 2 حفار و2 لودر و 10 سيارت محمله بالرمال، تابعين لمجلس مدينة إسنا، ومحافظة الأقصر، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بفرق الصيانة لسرعة إنهاء أعمال الصيانة.

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