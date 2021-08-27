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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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والدة أحد أوائل الثانوية العامة: لم أضغط على ابني في المذاكرة على الإطلاق

الطالب محمد مصطفى
الطالب محمد مصطفى أحد أوائل الثانوية العامة

قالت هبة محمد، والدة الطالب محمد مصطفى أحد أوائل الثانوية العامة، إنها علمت بأن نجلها الثالث مكرر علمي علوم بالثانوية العامة من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم على الهواء مباشرة، معقبة: "شوفنا صور ابني على الشاشة، وكنا في منتهى السعادة اللي في الدنيا".
 

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وتابعت "محمد"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تحقيق أي مكانة في المجتمع يكون من خلال التفوق، وتحصيل العلم، وهذا ما اتفقت عليه مع زوجها منذ أول لحظة، وعملا على تحقيقه، مشيرة إلى أنها لا تضغط على أولادها، ولكنها تعمل على تحصيل أبنائها أكبر قدر من المعلومات، من خلال تنمية قدراتهم.

ولفتت إلى أن نجلها حصل على 96% في الثانوية العامة، وهناك أكثر من منحة معروض على نجلها للدارسة في بعض الجامعات، مشيرة إلى أنها تريد ان يحقق نجلها التفوق في أي مجال، وليس مجال الطب بعينه، معقبة: "أنا عايزة أبني يكون شخص متميز في أي مجال، في ناس كتير متخرجة من الطب ولم تحقق أهدافها".

قالت هبة محمد، والدة الطالب محمد مصطفى أحد أوائل الثانوية العامة، إن صفحة وزارة التربية والتعليم على الفيس بوك تحتوي على فائدة عظيمة جدًا، وكانت بمثابة البوصلة لتعليم نجلها طريقة المذاكرة في نظام الثانوية العامة، وطريقة ربط الاسئلة بالإجابة.

 

كانت تتوقع أن يدخل نجلها كلية طب

 

وتابعت "محمد"، أنها كانت تتوقع أن يدخل نجلها كلية طب منذ أول العام، خاصة انها كانت ترى كيف يُذاكر نجلها، مضيفة أن القنوات التعليمية الحكومية رائعة، وعلى جميع الطلاب الاستفادة من هذه القنوات.

وأشارت إلى أن نظام الثانوية الجديد هايل، والامتحانات كانت من المنهج، معقبة: "كل الشكر لوزير التربية طارق شوقي، أتحمل  كتير، اتحمل فوق طاقة البشر، خاص تجربة تطوير التعليم، وأصر على تطبيقها رغم ضغط أولياء الأمور".

وأضافت أنها كانت تمنع الزيارات لمنزلها أثناء مرحلة الثانوية العامة، معقبة: "مفيش أي زيارات من اهلي أو أي حد، دي سنة مصيرية، ولم يكن فيها أي ترفيه إلا بحدود معينة". 

 

اوائل الثانوية العامة المذاكرة الامتحانات القنوات التعليمية وزير التربية والتعليم

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