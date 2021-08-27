فوتوسيشن غير موفق .. نمر يشوه وجه موديل شهيرة

أحيانا الخروج عن المألوف لا ينتج عنه سوى الكوارث خاصة الخطوات الغير مدروسة و القرارات السريعة التي يرتكبها البعض ، كما فعل مصور مع موديل شهيرة في ألمانيا .



تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لموديل شهيرة في حديقة حيوان بألمانيا بعد أن أنقض عليها نمر بسبب إقترابها الزائد منه في القفص الذي يمكث فيه .



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديل يستار"، فإن موديل شهيرة أصيبت بجرح غائر في وجهها و ذلك بعد أن انقض عليها نمر بعد أن اقترح عليها مصور بأن يقوم بتصويرها بالقرب من النمر داخل القفص.



دفعت روح المغامرة الفتاة البالغة من العمر 36 عاما، إلى أن تخوض التجربة مهما كانت النتائج و لكن لم تكن تدري أن النمر قد يكون سببا في تدمير مستقبلها .



انتشرت صورة الموديل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن روت قصتها، و أكد الرواد في التعليقات أن قرار جلسة التصوير في قفص لنمر متوحش قرار غير موفق على الإطلاق فهي مخاطرة كبيرة .