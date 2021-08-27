عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوتوسيشن غير موفق.. نمر يشوه وجه موديل شهيرة

فوتوسيشن غير موفق
فوتوسيشن غير موفق .. نمر يشوه وجه موديل شهيرة

أحيانا الخروج عن المألوف لا ينتج عنه سوى الكوارث خاصة الخطوات الغير مدروسة و القرارات السريعة التي يرتكبها البعض ، كما فعل مصور مع موديل شهيرة في ألمانيا  .


تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لموديل شهيرة في حديقة حيوان بألمانيا بعد أن أنقض عليها نمر بسبب إقترابها الزائد منه في القفص الذي يمكث فيه . 

txt

بعد تطويرها.. حدائق القناطر الخيرية تتحول إلى فوتوسيشن أفراح وقبلة للعرسان

txt

أبهرت رواد السوشيال ميديا.. سيدة الـ "فوتوسيشن" في الإسكندرية تكشف تفاصيل احتفالها بعيد ميلادها الخمسين.. فيديو

 


ووفقا لما ورد في صحيفة " ديل يستار"، فإن موديل شهيرة أصيبت بجرح غائر في وجهها و ذلك بعد أن انقض عليها نمر بعد أن اقترح عليها مصور بأن يقوم بتصويرها بالقرب من النمر داخل القفص. 


دفعت روح المغامرة الفتاة البالغة من العمر 36 عاما، إلى أن تخوض التجربة مهما كانت النتائج و لكن لم تكن تدري أن النمر قد يكون سببا في تدمير مستقبلها . 


انتشرت صورة الموديل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن روت قصتها، و أكد الرواد في التعليقات أن قرار جلسة التصوير في قفص لنمر متوحش قرار غير موفق على الإطلاق فهي مخاطرة كبيرة .

 

ترشيحاتنا

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

المخرج محمد أمين يكشف كواليس وفكرة فيلم 200 جنيه.. فيديو

خالد الغندور يعلن صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي وصدمة بشأن تجديد بن شرقي

بعد الفوز أمام ألمانيا .. منتخب السلة تحت 18 يتأهل رسميا لـ ربع نهائي كأس العالم

دعاء التوبة من الزنا والكبائر .. مستجاب

فوتوسيشن غير موفق.. نمر يشوه وجه موديل شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

خالد الغندور يعلن صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي وصدمة بشأن تجديد بن شرقي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ