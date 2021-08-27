على غرار الدول الأوروبية.. تعرف على فريق درامرز تيم

قال ألفريد بركات، مؤسس فريق درامرز تيم، إنه يقوم بتدريس الدرامز في دار الأوبرا المصرية، مسترسلا: بعد تفكير قررت أن إنشئ فريق خاص للدرامرز في مصر.



وتابع “ألفريد بركات” خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي": فكرة الفريق جاءت لتطبيق المعلومات التي اقوم بتدريسها للطلاب بشكل عملي .

وأكمل: قمت بتطبيق فكرة فريق الدرامز في مصر على غرار ما يحدث في دول أوربية، منوها إلى انه لم يتوقع أن يصل فريقه إلى 170 فرد.





وفيما يخص أسعار الدرامز، أوضح مؤسس الفريق، أن الاسعار تتراوح من 5 آلاف إلى 100 ألف.

