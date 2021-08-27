الصيادلة تطالب بتقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية.. فيديو

طالب الدكتور مصطفي داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري، ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، بضرورة تقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية قانونيا لضبط السوق الدوائي.

وحذر الدكتور مصطفي داوود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت، مؤكدا أنه يجب صرف الأدوية بروشتة من طبيب موثوق فيه.

ولفت إلى أن الأدوية التي توجد في الصيدليات الإلكترونية مهربة، مطالبا بضورة صدور قرار بالسماح بالاستيراد الرسمي لبعض الأدوية من خارج الجدول.

وتابع الدكتور مصطفي داوود، التفتيش وتغيير القوانين من أولي سبل التصدي لبيع الأدوية إلكترونيا محذرا من خطورة الاعتماد على الصيدلية الإلكترونية مشيرا إلى أن المريض يتناول الدواء دون الخضوع لإشراف طبي.