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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصري للحق في الدواء: خصومات تطبيقات بيع الدواء أونلاين مخالفة للقانون.. فيديو

بيع الدواء أونلاين
بيع الدواء أونلاين

قال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن الخصومات التي تمنحها بعض التطبيقات الإلكترونية لبيع الدواء أونلاين مخالفة للقانون، وذلك لأن الدواء قد يأتي من مكان غير مرخص ولا يعرف مصدره.

وأضاف كريم كرم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن خطورة هذه الأدوية تكمن في عدم معرفة أصله، كما أنه قد يكون مخزنا بطريقة ليست سليمة أو منتهي الصلاحية أو ناتج من إعادة تصنيع، وغير ذلك.

وتابع عضو المركز المصري للحق في الدواء، أن المواطن لن يعرف ما إذا كان هذا الدواء الذي يتم بيعه له أونلاين أو من خلال التطبيقات الإلكترونية، سليما أم لا، وكيف يعرف ذلك إذا كان التفتيش الصيدلي لا يصل إليهم.


الصيادلة تطالب بتقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية

 

طالب الدكتور مصطفي داوود رئيس التجمع الصيدلي المصري، ومنسق عام لجنة التعليم المستمر بنقابة الصيادلة، بضرورة تقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية قانونيا لضبط السوق الدوائي، محذرا خطورة شراء الأدوية  عبر الإنترنت.


وأضاف  الدكتور مصطفي داوود خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب صرف الأدوية بروشتة من طبيب موثوق فيه، لافتا أن الأدوية التي توجد في الصيدليات الإلكترونية مهربة، مطالبا بضورة صدور قرار بالسماح بالاستيراد الرسمي لبعض الأدوية من خارج الجدول.

 

وتابع الدكتور مصطفي داوود، التفتيش وتغيير القوانين من أولي سبل التصدي لبيع الأدوية إلكترونيا محذرا من خطورة الاعتماد على الصيدلية الإلكترونية مشيرا إلى أن المريض يتناول الدواء دون الخضوع لإشراف طبي.

 

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