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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة من أمير توفيق لـ جماهير الأهلي

صدى البلد

زف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بشرى سارة لجماهير النادي بشأن صفقات الميركاتو الصيفي .

 

ونشر  الحساب الرسمي لـ الاهلي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ أمير توفيق مؤكدا أن “ صفقة  بيرسي تاو لن تكون الأخيرة للأهلي…مستمرين في دعم الاهلي وفقا للرؤية الفنية بالشكل الذي يحقق طموحات جماهير الاهلي ”.

 

 

أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده رسميًا مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات.


ونشر لويس ميكيسوني صورة له عبر حسابه علي انستجرام وكتب "يشرفني حقًا الانضمام إلى أفضل ناد في إفريقيا .. شكرًا جزيلاً لك على هذه الفرصة"


كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا  التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.

وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد ميكيسوني  لاعب موهوب ويتمتع بمهارات عالية لدرجة تلقيبه بساحر موزبيق.

 

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد اعلن عن التعاقد مع  كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.


وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.


وكان رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه ، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.


وأصر مسؤولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة اللاعب كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.

بشرى سارة امير توفيق النادي الأهلي لويس ميكيسون سيمبا التنزاني جماهير الأهلي

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