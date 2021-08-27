بشرى سارة من أمير توفيق لـ جماهير الأهلي

زف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بشرى سارة لجماهير النادي بشأن صفقات الميركاتو الصيفي .
ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ أمير توفيق مؤكدا أن “ صفقة بيرسي تاو لن تكون الأخيرة للأهلي…مستمرين في دعم الاهلي وفقا للرؤية الفنية بالشكل الذي يحقق طموحات جماهير الاهلي ”.
أعلن النادي الأهلي إتمام تعاقده رسميًا مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات.
ونشر لويس ميكيسوني صورة له عبر حسابه علي انستجرام وكتب "يشرفني حقًا الانضمام إلى أفضل ناد في إفريقيا .. شكرًا جزيلاً لك على هذه الفرصة"
كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة.
وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويعد ميكيسوني لاعب موهوب ويتمتع بمهارات عالية لدرجة تلقيبه بساحر موزبيق.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد اعلن عن التعاقد مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.
وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء الأمور الإدارية والمالية مع ناديه.. وسوف ينضم اللاعب كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه ، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.
وأصر مسؤولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة اللاعب كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.