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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء رحيله عن اليوفي.. كريستيانو رونالدو يتصدر تويتر

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو ، بعد أنباء عن طلب كريستيانو رونالدو الرحيل بشكل رسمي غن يوفنتوس الإيطالي .
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏قصة الاسطورة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس انتهت بشكل شبه رسمي " و "‏مانشستر سيتي ستكون له قاعدة جماهيرية قوية في السنوات القادمة إذا انتقل لهم رونالدو.. يعني مثلاً في وسط اخبار انتقال مبابي الى ريال مدريد بمبلغ خرافي، إلا أنه الترند الاول خلال الأيام السابقة حتى اليوم وغداً هو كريستيانو قاعده جماهيره مرعبه وكبيره جداً ستنتقل معه"ايجابيات الدون".


 

وأكد تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي اقترب من حسم صفقة كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو للتعاقد معه، مقابل 15 مليون يورو سنويا.

 

وأضافت الصحيفة، أن نادي مانشستر سيتي يريد إقحام رحيم  ستيرلينج ضمن صفقة كريستيانو رونالدو، ولكن إدارة يوفنتوس، تريد ضم جابرييل خيسوس، وهو ما ترفضه إدارة السيتي.

 

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كانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا، أن كريستيانو رونالدو يريد الانتقال لمانشستر سيتي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، وتحدث بالفعل مع مواطنيه جواو كانسيلو وروبين دياز وبرناندو سيلفا، لاعب الفريق الإنجليزي حول ذلك الأمر.

 

وينتهى عقد كريستيانو رونالدو معه يوفنتوس في صيف 2022، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه، حال الاستمرار مع السيدة العجوز في الموسم الجديد.

 

القيمة التسويقية لـ رونالدو

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 45 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يوفينتوس ريال مدريد مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو

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