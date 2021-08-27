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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة الابنة الثانية بعد اختها ووالدتها اثر اشعال الاب النيران فيهن ببني سويف

وفاة الابنة الثانية بعد أختها ووالدتها إثر إشعال الأب النيران فيهن ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

لفظت الابنة الثانية في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهن ، قبل 6 أيام، أنفاسها الأخيرة  داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، منذ قليل، متأثرة بإصابتها.


تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة أسماء محمد أحمد، 16  سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.
 

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بدأت الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهن ، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته « أمال قرني سعيد» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 ايام من الحادث، ثم وفاة الأبنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.


تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات الزوجية

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهن  فجرا بسكب البنزين عليهن وإشعال النيران بهن، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات. 

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