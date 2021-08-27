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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 6 ذهبيات في بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

صدى البلد

نجح المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة في فرض سيطرتهم على نيداليات وجوائز بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

واستطاع أحفاد "الفراعنة" في التتويج بـ11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ونجحوا في حصد الكأس العام للبطولة.

وجاءت ميدالية أبناء النيل على النحو التالي:

الفرق

ذهبية منافسات الفرق بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0.

فردي ناشئين

توج سيف عمر بالذهبية فيما حصل زميله زياد هشام على الميدالية البرونزية

فردي ناشئات

توجت ريم حسين بالميدالية الذهبية، فيما حصلت زميلتيها عاليا عمرو وهادية الجندي على الميدالية البرونزية.

زوجي ناشئين

توج سيف عمر وزياد هشام بالميدالية الذهبية

زوجي ناشئات

حصدت عاليا عمرو  وريم حسين الميدالية الذهبية، وحصل الثنائي المصري أيضًا حبيبة يسري وفاطمة محمد على الميدالية الفضية

زوجي مختلط

توج زياد هشام  وعاليا عمرو بالميدالية الذهبية، فيما حصد الزوجي المكون من سيف عمر ريم حسين على الميدالية الفضية.

ويقود الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

الريشة الطائرة بطولة افريقيا المنتخب المصري أغسطس فاطمة محمد

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