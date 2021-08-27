إبراهيم سعيد ينتقد اختيارات البدري لقائمة المنتخب

انتقد ابراهيم سعيد نادي الزمالك السابق، اختيارات الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمواجهتي أنجولا والجابون.

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "بص هي دي الاختيارات فيها مجاملات كتيره ودي مشكله ك حسام البدري ودي اللي بنعيشها في الفتره الاخيره في الكوره المصرية، زي كوكا انضم للمنتخب آخر ٥ سنين وملوش اي اضافة مع المنتخب مليش دخل متألق بره واسماء كتيره ملهاش تواجد اسهل حاجه دلوقتي بالعلاقات تنضم للمنتخب بسهولة ".



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، عن استدعاء 6 لاعبين من الزمالك لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون.

ويلتقي المنتخب الوطني مع أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت قائمة اللاعبين المنضمين من الزمالك: محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو".

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .