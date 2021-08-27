كارثة في الطريق .. كويكب كبير يقترب من الأرض

أعلنت ناسا عن إقتراب كويكب ضخم من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وأكدت ناسا أن آخر كويكب اقترب من الأرض بذلك الحجم كان في عام 2010 .

وبحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن ناسا أوضحت أن الإصطدام قد يحدث في أي وقت و الكارثة قد تحدث دون اي إنظار مسبق.

و أكدت وكالة ناسا أنها تتابع الكويكبات في المجال الجوي بشكل دقيق، تحسبا لوقوع أي خطر كسقوط كويكبات ضخمة على كوكب الأرض و إختراقها المجال الجوي.

أوضحت ناسا في تقرير لها، أن أحد الكويكبات التي تقترب من الأرض في حجم الهرم الأكبر في مصر، مما قد يسبب إتلاف و دمار كبير في أي دولة يقط فيها ذلك الكويكب أو قطع صخرية كبيرة منه.

جدير بالذكر أن ناسا حذرت من تلك الكوارث، فهي غير متوقعة على الإطلاق، و لكن يبقى الحل الوحيد هو رصد حركة الكويكبات في الفضاء .