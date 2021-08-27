عصابة تقتحم منزلا و تفقأ عين كلب الحراسة

يعتبر الوفاء من أبرز الصفات اليت عرفت عن علاقة الكلاب بأصحابها، فإن الكلاب تربطهم علاقة صداقة بين الأشخاص الذين يقومون بتربيتهم، و يمكن أن ينقض الكلب على شخص يشعر أنه يتسبب في ضيق أو مشكلة لصاحبه.

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن عصابة في بريطانيا اقتحممت منزلا، مكون من 3 أفراد عبارة عن أب و أم و طفل رضيع بالغ من العمر 6 أشهر و كلب للحراسة .

اقتحمت العصابة المنزل بغرض السرقة، و ذلك بعد شهادة رب الأسرة الذي سقط مغشيا على الأرض بعد أن ضربه أحدهم بقطعة حديدية قوية على رأسه من الخاف.

هاجم الكلب اللصوص الذين كانوا يحاولون سرقة المنزل، إلا أن أحد اللصوص تمكن من ضرب الكلب على رأسه بشدة و فقأ عينه.

أصيب الكلب بجروح متفرقة في جسده، و فقد عينه اليسرى بسبب تلك الضربة، إلا أن اللصوص هربوا من مكان الحادث قبل إبلاغ الشرطة.