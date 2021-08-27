صحفية كرواتية تدعو سياح بلدها لزيارة مدينة السلام

صحفية كرواتيه تدعوا سياح كرواتيا لزيارة مدينة السلام

أبدت الصحفية آنا هيرفا تسكو عن إعجابها الشديد بما رأته من مقاصد سياحية متنوعة اثناء زيارتها السياحية للمدينة والتى كانت احدى أهدافها التى طالما اشتاقت لتحقيقها وخاصة انها تعمل بمجال الإعلام السياحى ببلدها كرواتيا وانها سمعت كثيرا عن شرم الشيخ كإحدى المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم ، وأن هذا الحلم قد تحقق من خلال هذه الرحلة التى قامت بها على نفقتها الخاصة بمساعدة وتنسيق مع السفير المصرى فى زغرب عاصمة كراوتيا وأنا فوجئت بهذا الترحاب ودفء وحفاوة المصريين، واشارت انها ستنقل كل ما راتة عبر عملها الإعلامى وستدعو كافة الشعب الكرواتى للإستمتاع بهذا الجمال الساحر.



جاء ذلك خلال لقاؤها مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى استقبلها بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مساء أمس ورحب بها على ارض مدينة السلام وقدم اليها دعوه الى زيارة عدد من المقاصد التى لم تتمكن من زيارتهم خلال برنامجها السياحى مثل كتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة ومتحف الآثار.

كما قدم لها الشال السيناوى ليمثل ذكرى لزيارتها لمدينة شرم الشيخ.



حضر اللقاء المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة واللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.

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