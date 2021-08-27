عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحفية كرواتيه تدعوا سياح كرواتيا لزيارة مدينة السلام

صحفية كرواتية تدعو سياح بلدها لزيارة مدينة السلام

فودة مع صحفية كرواتيه
فودة مع صحفية كرواتيه

أبدت الصحفية آنا هيرفا تسكو  عن إعجابها الشديد بما رأته من مقاصد سياحية متنوعة اثناء زيارتها السياحية للمدينة والتى كانت احدى أهدافها التى طالما اشتاقت لتحقيقها وخاصة انها تعمل بمجال الإعلام السياحى ببلدها كرواتيا وانها سمعت كثيرا عن شرم الشيخ كإحدى المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم ، وأن هذا الحلم قد تحقق من خلال هذه الرحلة التى قامت بها على نفقتها الخاصة بمساعدة وتنسيق مع السفير المصرى فى زغرب عاصمة كراوتيا وأنا فوجئت بهذا الترحاب ودفء وحفاوة المصريين، واشارت انها ستنقل كل ما راتة عبر عملها الإعلامى وستدعو كافة الشعب الكرواتى للإستمتاع بهذا الجمال الساحر.


جاء ذلك خلال لقاؤها مع  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى استقبلها بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مساء أمس ورحب بها على ارض مدينة السلام وقدم اليها دعوه الى زيارة عدد من المقاصد التى لم تتمكن من زيارتهم خلال برنامجها السياحى مثل كتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة ومتحف الآثار.

 كما قدم لها الشال السيناوى ليمثل ذكرى لزيارتها لمدينة شرم الشيخ.
 

حضر اللقاء المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة واللواء خالد متولى مفوض المحافظ  للعلاقات الخارجية.

اقرا ايضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

الصحغيووت

FB_IMG_1630024755832
FB_IMG_1630024755832
FB_IMG_1630024676790
FB_IMG_1630024676790
FB_IMG_1630024729635
FB_IMG_1630024729635
صحفية كرواتيه اللواء خالد فودة جنوب سيناء سياحي

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

منها تناول 7 تمرات.. 5 أمور يجب المحافظة عليها لكل من تريد الزواج

قبل الزفاف بيوم .. عريس يفاجئ الجميع بتصرف غريب

اجتماع ومناقشة .. مجاهد يكشف موقف الاتحاد من طلب الأهلي الاستعانة بـ حكام أجانب

بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. اليوم

إلغاء كأس مصر .. أحمد مجاهد يكشف سيناريوهات الدوري الموسم المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ