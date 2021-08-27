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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو العالم من جديدة

الدبور الآسيوي
الدبور الآسيوي

أثارت الدبابير الآسيوية القاتلة القلق و الفزع في الولايات المتحدةة الأمريكية وذلك بعد عودة إنتشارها من جديد بعد إختفائها لسنوات. 

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فغن الدبابير الآسيوية تعتبر من أخطر الدبابير في العالم لأن لدغتها قوية للغاية و يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للإنسان يمكن أن تصل إلى الموت. 

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يوضح العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلك الدبابير يمكن أن تمزق رأس النحلة و تفصلها عن جسدها بفكها السفلي فقط، فهي قوية للغاية للدرجة التي يمكنها تمزيق نحلة في ثوان. 

و وفقا لرواية العلماء في أمريكا، أن خطورة تلك الدبابير تكمن في أنها يمكن أن تنهي حياة الأشخاص بعد لدغهم عدة مراتن بقوة، فإن لدغتها تدس السم في جسم الإنسان و تقتله. 

جدير بالذكر أن 2019 شهدت أول حالة رصد للدبابير الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، و منذ ذلك الحين بدأ العلماء في تتبع الدبابير، و زاد الإحساس بالخوف بعد زيادة أعداد تلك الحشرة في عدد من الولايات الأمريكية في الأونة الأخيرة في شهر أغسطس . 

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