الدبابير الآسيوية القاتلة تغزو العالم من جديدة

أثارت الدبابير الآسيوية القاتلة القلق و الفزع في الولايات المتحدةة الأمريكية وذلك بعد عودة إنتشارها من جديد بعد إختفائها لسنوات.

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، فغن الدبابير الآسيوية تعتبر من أخطر الدبابير في العالم لأن لدغتها قوية للغاية و يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للإنسان يمكن أن تصل إلى الموت.

يوضح العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلك الدبابير يمكن أن تمزق رأس النحلة و تفصلها عن جسدها بفكها السفلي فقط، فهي قوية للغاية للدرجة التي يمكنها تمزيق نحلة في ثوان.

و وفقا لرواية العلماء في أمريكا، أن خطورة تلك الدبابير تكمن في أنها يمكن أن تنهي حياة الأشخاص بعد لدغهم عدة مراتن بقوة، فإن لدغتها تدس السم في جسم الإنسان و تقتله.

جدير بالذكر أن 2019 شهدت أول حالة رصد للدبابير الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، و منذ ذلك الحين بدأ العلماء في تتبع الدبابير، و زاد الإحساس بالخوف بعد زيادة أعداد تلك الحشرة في عدد من الولايات الأمريكية في الأونة الأخيرة في شهر أغسطس .