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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تفجيري كابول .. مباحثات عاجلة بين أمريكا وبريطانيا

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره البريطاني دومنيك راب تداعيات التفجيرين اللذين وقعا الخميس بالقرب من مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال البيان: "بلينكن وراب اتفقا على أهمية استمرار التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب".

وصباح الخميس، كشف وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، عن وجود معلومات استخباراتية "ذات مصداقية كبيرة"، تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابول في محاولة للفرار من أفغانستان وهو ما أكده رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وقال "هيبي": "توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابل، وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات".

وتابع: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك. هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير.. لكن لا يوجد ضمان لذلك".

وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن الولايات المتحدة أبلغت بروكسل عن معلومات جديدة بشأن هجمات إرهابية وشيكة في محيط مطار كابول.

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ومنذ قليل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستضرب تنظيم داعش فرع خراسان بعد تبنيه الهجوم الذي استهدف كابول يوم الخميس، وأوقع قتلى وجرحى، بينهم عسكريون أمريكيون.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، إنه طلب إعداد خطط لـ"ضرب" تنظيم داعش ولاية خراسان، مشيرا إلى أن التنظيم خطط لعدة عمليات ضد أمريكيين في أفغانستان.

وأشار بايدن إلى أنه "لا مؤشرات على حصول تواطؤ بين طالبان وتنظيم داعش في هجوم كابول العاصمة".

ووقع هجوم انتحاري يوم الخميس وسط حشود تجمعت أمام أبواب مطار كابول مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين و12 جنديا أمريكيا، وأشاع الفوضى في الجسر الجوي لنقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يسعون للهرب من البلاد.

ونُقل عن مسؤولين طبيين في كابول قولهم إن 60 مدنيا قتلوا. وأظهرت لقطات مصورة نشرها صحفيون أفغان عشرات الجثث والمصابين وقد تناثرت حول ممر مائي على حافة المطار. وقال شهود إن تفجيرين على الأقل وقعا في المنطقة.

ويعتقد أن هذا العدد من الجنود الأمريكيين هو الأكبر الذي يقتل في أفغانستان في حادث منفرد منذ مقتل 30 جنديا أمريكيا في إسقاط طائرة هليكوبتر في أغسطس 2011.

وأعلن تنظيم داعش، الذي ظهر في أفغانستان كعدو للغرب ولطالبان، مسؤوليته عن الهجوم في بيان قال فيه إن أحد انتحارييه "تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي".

كابول بريطانيا أمريكا أفغانستان طالبان داعش مطار كابول

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