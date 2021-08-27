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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إجازة مفتوحة.. لقاء الخميسي في مسلسل جديد مع شريف منير

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

تشارك الفنانة لقاء الخميسي في بطولة مسلسل جديد اسمه "أجازة جديدة" مع الفنان شريف منير، والمقرر إذاعته على شاشة ON TV قريبا. 

ونشرت لقاء الخميسي تريلر مسلسل أجازة مفتوحة على حسابها بتطبيق انستجرام، وظهرت فيه عدد من المشاهد الكوميدية التي تتعرض لها أسرة شريف منير. 

يشارك في بطولة أجازة مفتوحة مع لقاء الخميسي وشريف منير كل من الفنانة سميحة أيوب، مريم قورة، دنيا ماهر، مرام مكرم، كريم أبو زيد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. 

أزمات لقاء الخميسي

وتصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب الجدل حول خانة الديانة التي نشرت عبر حسابها على تطبيق انستجرام، رأيها في هذا الأمر ما تسبب في الكثير من التعليقات السلبية حولها. 

وترى لقاء الخميسي أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية ليس له فائدة، لأن هذا الأمر يعني صاحبه فقط ولا يخص أي شخص آخر. 

كما تصدرت لقاء الخميسي التريند من قبل بعدما وجهت رسالة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، و علقت قائلة: "محمد عبد المنصف خط احمر، اي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من اي تعدي ! #السجن_والغرامة".

و أضافت لقاء الخميسي:"رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق .

اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد".

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

لقاء الخميسي أجازة مفتوحة شريف منير محمد عبد المنصف أزمات لقاء الخميسي

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