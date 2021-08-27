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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلغاء كأس مصر .. أحمد مجاهد يكشف سيناريوهات الدوري الموسم المقبل

صدى البلد

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية المكلفه بـ ادارة اتحاد الكرة عن الحلول المقترحه لـ حل ازمة الدوري المصري للموسم المقبل.

وأكد احمد مجاهد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك مقترح لـ الغاء بطولة كأس مصر على الرغم من صعوبه الامر في ظل وجود رعاه ومبالغ ماليه مستحقة.

وأضاف أن هناك مباراة السوبر المحلي والسوبر الافريقي التي ستقام في نهاية سبتمبر بالاضافة لمباريات المنتخب في التصفيات المؤهله لـ كاس العالم مشددا ان الاتحاد سيناقش الامر مع الأندية .

وتابع أن البعض اقترح اقامة دوري المجموعتين ودوري من دور واحد ولكن ستكون هناك ازمة بتحديد ملعب المباراة مشددا انه في حال اقامة الدوري من مجموعتين لن يتم الغاء الهبوط.

وأكمل أن في حال الغاء بطولة كاس مصر وتاجيل مباراة السوبر الافريقي سيمكن بدء الدوري في الفترة من 15 لـ 22 سبتمبر مشددا ان الامر مازال في طور الدراسة.

وتابع أن الأفضل بالنسبه له هو اقامة الدوري من 34 جوله ولكن الظروف الحاليه تحول دون هذا الأمر.


وعلم صدي البلد أنه تم الاتفاق على انتقال حسام حسن لاعب سموحة إلي صفوف الأهلي بعد تدخل  محمود الخطيب رئيس الأهلي ليتم انتقال اللاعب مقابل ٢٠ مليون جنيه لإعارة بعض اللاعبين لصفوف نادي سموحة.


ورحب فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال اللاعب بعد رغبته في التواجد في صفوف المارد الأحمر.

 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الوصول لاتفاق مبدئي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اللاعب متواجد حاليا في النادي الأهلي برفقة وكيله ليستكمل الاتفاق ووضع بنود العقد.

 

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير أعلن انضمام حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .

كما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي النجوم ولويس ميكسيوني وخلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن ضم بيرسي تاو .

 

 

حسام حسن الخطيب أحمد مجاهد كأس مصر الدوري المصري

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