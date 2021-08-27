اجتماع ومناقشة .. مجاهد يكشف موقف الاتحاد من طلب الأهلي الاستعانة بـ حكام أجانب

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية المكلفه بـإدارة اتحاد الكرة عن موقف الاتحاد من خطاب الأهلي بشان استقدام حكام اجانب لـ مباريات الكأس والسوبر المحلي.

وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت " أن اللجنه حتى الان لم تناقش طلب الاهلي مشددا أن الأهم حاليا هو انهاء مسابقة الدوري المصري ثم سيعقد اجتماع مع الاندية لبحث كافه الازمات ومقترحات الدوري للموسم المقبل.



وأضاف أن الأهلي عاني من ضغط مباريات شديد نظرا للمشاركه في دوري ابطال افريقيا وكأس العالم للاندية والسوبر الافريقي مشددا ان هناك فرق اخري عانت من الضغط ذاته.

وعن إمكانية غياب لاعبي الأهلي عن بطولة كاس العرب في ظل تعارض المواعيد مع بطولة كاس العالم للأندية فأكد ان لن يكون هناك تعارض خاصة وان بطولة كاس العالم للاندية سيتم تاجيلها لمطلع العام المقبل.

وأضاف انه في حال كان هناك تعارض في المواعيد فالاهلي من حقه الاحتفاظ بـ لاعبيه وكان سيخوض مباريات كاس العرب منتخب المحليين بدلا من المنتخب الاول .



وعلم صدي البلد أنه تم الاتفاق على انتقال حسام حسن لاعب سموحة إلي صفوف الأهلي بعد تدخل محمود الخطيب رئيس الأهلي ليتم انتقال اللاعب مقابل ٢٠ مليون جنيه لإعارة بعض اللاعبين لصفوف نادي سموحة.



ورحب فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال اللاعب بعد رغبته في التواجد في صفوف المارد الأحمر.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الوصول لاتفاق مبدئي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اللاعب متواجد حاليا في النادي الأهلي برفقة وكيله ليستكمل الاتفاق ووضع بنود العقد.

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير أعلن انضمام حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .

كما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي النجوم ولويس ميكسيوني وخلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن ضم بيرسي تاو .